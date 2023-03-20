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    Меньшие, чем обычно. Пробки водители в Петербурге компенсировали встречей фур и помехами автобусам

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    Утром понедельника, 20 марта, дороги в Петербурге оказались загружены на 6 баллов, что, по данным «Яндекс.Пробок», на 1 балл меньше обычного. Водители при этом успевали биться так, чтобы хорошо перегородить проезд.

    На улице Стойкости, возле дома 34, в половине девятого утра столкнулись три автомобиля, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Сильнее всего досталось каршерингу и «Жигулям». По словам участницы группы Марины, первый выезжал со двора, и водитель ВАЗа не успел затормозить. Из-за аварии автобусы № 256, № 88 и № 89 не могли проехать по улице Стойкости, движение восстановили только в 9:25, добавляют очевидцы.

    Похожая авария произошла на Киевской улице. В 8:26 автомобиль BMW, выезжая со двора у дома 3, подбил в бок следовавшую по улице прямо Skoda, сообщает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Момент столкновения попал на видео.

    «Мегаполис»

    А на Московском шоссе на выезде из города столкнулись два грузовика, перегородив несколько полос на перекрестке, пишет в «ДТП и ЧП» очевидица Александра.

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    Московское шоссе этим утром стало одной из самых загруженных улиц в Петербурге, в час пик там было 8 баллов в обе стороны. Столько же наблюдалось в сторону центра на Пискарёвском проспекте, Заневском проспекте. А самые крупные пробки утра были:

    • в 9:36 на Приморском шоссе — 6,3 км от станции Морская до 1-го Лахтинского моста;
    • в 9:00 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
    • в 8:40 на Светлановском проспекте — 4,2 км от Тихорецкого проспекта до проспекта Энгельса;
    • в 8:40 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
    • в 8:12 на Парашютной улице — 3,7 км от Комендантского проспекта до реки Каменка.
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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