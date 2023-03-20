Меньшие, чем обычно. Пробки водители в Петербурге компенсировали встречей фур и помехами автобусам

Утром понедельника, 20 марта, дороги в Петербурге оказались загружены на 6 баллов, что, по данным «Яндекс.Пробок», на 1 балл меньше обычного. Водители при этом успевали биться так, чтобы хорошо перегородить проезд.



На улице Стойкости, возле дома 34, в половине девятого утра столкнулись три автомобиля, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Сильнее всего досталось каршерингу и «Жигулям». По словам участницы группы Марины, первый выезжал со двора, и водитель ВАЗа не успел затормозить. Из-за аварии автобусы № 256, № 88 и № 89 не могли проехать по улице Стойкости, движение восстановили только в 9:25, добавляют очевидцы.