Бард Городницкий встречает 90-летие в больнице

Поэт, музыкант и учёный-геофизик Александр Моисеевич Городницкий, автор одного из неофициальных гимнов Санкт-Петербурга, 20 марта встречает своё 90-летие в больничной палате, сообщает ТАСС. Он работает над стихотворением, посвященным собственному юбилею.



«Для меня было бы самым большим счастьем, чтобы хоть одна из моих песен, потеряв автора и став безымянной, осталась бы в памяти народной», — поделился своей мечтой Городницкий.



Отвечая на вопрос о планах, он сказал, что хотел бы сосредоточиться на стихах и песнях.



«Я рассудил так: если в науке кто-то один не сделал открытия, это сделает другой, потому что наука движется поступательно. А вот то, что ты можешь написать как поэт, никто другой за тебя никогда не напишет. Это единственная возможность для человека что-то оставить после себя», — сказал юбиляр.

