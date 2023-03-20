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    Бард Городницкий встречает 90-летие в больнице

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    Поэт, музыкант и учёный-геофизик Александр Моисеевич Городницкий, автор одного из неофициальных гимнов Санкт-Петербурга, 20 марта встречает своё 90-летие в больничной палате, сообщает ТАСС. Он работает над стихотворением, посвященным собственному юбилею.

    «Для меня было бы самым большим счастьем, чтобы хоть одна из моих песен, потеряв автора и став безымянной, осталась бы в памяти народной», — поделился своей мечтой Городницкий.

    Отвечая на вопрос о планах, он сказал, что хотел бы сосредоточиться на стихах и песнях.

    «Я рассудил так: если в науке кто-то один не сделал открытия, это сделает другой, потому что наука движется поступательно. А вот то, что ты можешь написать как поэт, никто другой за тебя никогда не напишет. Это единственная возможность для человека что-то оставить после себя», — сказал юбиляр.

    Он вспомнил еще одну круглую дату в его жизни. 60 лет назад была впервые исполнена песня «Атланты», одна из самых известных его песен.

    «Мне особенно дорого, что эта песня стала в моем родном городе официальным гимном Эрмитажа. Такой честью можно гордиться», — отметил Городницкий.

    Среди многих своих отличий самой дорогой наградой он считает знак «Жителю блокадного Ленинграда». А самой большой удачей — то, что строки его стихотворения «Памятник неизвестному водителю» выбиты на памятном знаке в деревне Кобона, где ледовая трасса выходила на берег.

    «На такой полуторке и меня в числе других ленинградских детей в 1942 году вывезли по Дороге жизни из осажденного города», — поделился поэт.

    Александр Городницкий родился 20 марта 1933 года в Ленинграде, один из основоположников жанра авторской песни в России. Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный деятель искусств РФ, первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Его именем названы астероид (малая планета) в Солнечной системе и перевал в Саянах. «Фонтанка» показывала его выступление у ног атлантов.

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