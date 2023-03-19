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    Большой театр отменил показы балета Серебренникова без объяснения причин

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    В Москве Большой театр отменил показы балета «Герой нашего времени» режиссера Кирилла Серебренникова. Информация об этом появилась в телеграм-канале театра накануне.

    5, 6 и 7 мая вместо постановки Серебренникова покажут балет «Мастер и Маргарита». Причины отмены в театре не объяснили, но уточнили, что приобретенные на эти даты билеты действительны.

    На изменение репертуара режиссер отреагировал цитатой из «Мастера и Маргариты». «Шизофрения, как и было сказано», — написал он в своем канале.

    Ранее в Минкульте заявляли, что снятие с афиш имен покинувших Россию деятелей это «абсолютно логично». Тогда речь шла о писателе Борисе Акунине. Кирилл Серебренников сейчас тоже находится не в стране: он уехал из России в марте 2022 года.

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