Большой театр отменил показы балета Серебренникова без объяснения причин

В Москве Большой театр отменил показы балета «Герой нашего времени» режиссера Кирилла Серебренникова. Информация об этом появилась в телеграм-канале театра накануне.



5, 6 и 7 мая вместо постановки Серебренникова покажут балет «Мастер и Маргарита». Причины отмены в театре не объяснили, но уточнили, что приобретенные на эти даты билеты действительны.

На изменение репертуара режиссер отреагировал цитатой из «Мастера и Маргариты». «Шизофрения, как и было сказано», — написал он в своем канале.

Ранее в Минкульте заявляли, что снятие с афиш имен покинувших Россию деятелей это «абсолютно логично». Тогда речь шла о писателе Борисе Акунине. Кирилл Серебренников сейчас тоже находится не в стране: он уехал из России в марте 2022 года.