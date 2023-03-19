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    В Кудрово кот упал в шахту лифта с 15 этажа. Его удалось спасти

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    В Кудрово кота спасли из шахты лифта. Животное упало с 15 этажа, у него диагностированы перелом челюсти и плеча. Об этом «Фонтанке» 19 марта рассказал хозяин кота Степан.

    «Макс убежал на лестницу по моей невнимательности. Он у нас любопытный очень, а около лифта открыта дверца с обрывом. По словам соседей, он их испугался и упал», — объяснил он.

    Незадолго до падения фото кота появилось в чате ЖК: соседи пытались найти хозяина потеряшки. Степан говорит, что когда Макса позвали, он от испуга облокотился на дверцу и рухнул вниз.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Вызволить кота помог сосед, который оказался врачом. Сейчас Макс находится в ветеринарной клинике. «Он находится в больнице под капельницей. С ним всё хорошо, не считая челюсти и плеча. Скоро должен приехать врач и уже сказать, можно ли будет забрать его вечером», — поделился хозяин.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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