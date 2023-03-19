В Кудрово кот упал в шахту лифта с 15 этажа. Его удалось спасти

В Кудрово кота спасли из шахты лифта. Животное упало с 15 этажа, у него диагностированы перелом челюсти и плеча. Об этом «Фонтанке» 19 марта рассказал хозяин кота Степан.



«Макс убежал на лестницу по моей невнимательности. Он у нас любопытный очень, а около лифта открыта дверца с обрывом. По словам соседей, он их испугался и упал», — объяснил он.