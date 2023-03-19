В Кудрово кот упал в шахту лифта с 15 этажа. Его удалось спасти

В Кудрово кота спасли из шахты лифта. Животное упало с 15 этажа, у него диагностированы перелом челюсти и плеча. Об этом «Фонтанке» 19 марта рассказал хозяин кота Степан.
«Макс убежал на лестницу по моей невнимательности. Он у нас любопытный очень, а около лифта открыта дверца с обрывом. По словам соседей, он их испугался и упал», — объяснил он.
Незадолго до падения фото кота появилось в чате ЖК: соседи пытались найти хозяина потеряшки. Степан говорит, что когда Макса позвали, он от испуга облокотился на дверцу и рухнул вниз.
Вызволить кота помог сосед, который оказался врачом. Сейчас Макс находится в ветеринарной клинике. «Он находится в больнице под капельницей. С ним всё хорошо, не считая челюсти и плеча. Скоро должен приехать врач и уже сказать, можно ли будет забрать его вечером», — поделился хозяин.