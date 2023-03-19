На льду Невы у Володарского моста заметили мужскую куртку. Ее хозяина будут искать в ледяной воде

Сотрудники МЧС работают на льду Невы у Володарского моста 19 марта. По словам очевидцев, в промоине скрылся мужчина.



Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, рядом с прорубью найдена куртка. Петербуржца видели прогуливающимся по льду. Сейчас к месту происшествия едет водолазная служба. Специалистам предстоит совершить спуски на глубину.

Напомним, что с 15 марта в Петербурге запрещен выход на лед. За нарушение грозит штраф. Тем не менее ледовые инциденты происходят каждый день. Так, накануне двое мужчин едва не погибли, выехав на Финский залив на болотоходах.

