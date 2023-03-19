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    Апокалипсис в Петербурге 2037 года показали в новом сериале от Apple

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    Апокалипсис в Петербурге 2037 году показали в новом сериале «Экстраполяции» от Apple. В первой серии нового сериала об изменениях климата показали две сцены из города на Неве, которые происходят в вымышленном отеле «Мариинский дворец».

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    В первой сцене герои смотрит в окно на серый город, затянутый дымом и смогом, издалека похожий на Петербург, и произносят: «О, черт, ты только посмотри! По описанию — город затянут дымом от горящих лесов на неких озерах, а пожарные не справляются и огонь уже поглотил 3000 квадратных километров». При этом главные герои радуются, что скоро уезжают.

    В следующей сцене совсем фантастический сюжет — митинг экоактивистов на улице перед отелем. Не будем давать спойлеры, но сюжет «Экстраполяций» построен вокруг ускорившегося глобального потепления — это вариант «Черного зеркала» от экологов. Мир рушится, пока главные герои зарабатывают и строят отель за полярным кругом. Впрочем, в этом сериале не они одни имеют неосуществимые планы.

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