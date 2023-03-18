Код судьбы в 9 карточках. Рассчитываем значение вашего имени с нумерологом

Наше имя мы получаем от родителей. Нумерологи считают, что его выбор влияет на дальнейшую судьбу и характер человека. А по специальной формуле можно узнать природные способности и склонности обладатели имени. Наши коллеги из 72.RU cпросили нумеролога Ксению Ермакову, как это можно сделать и что узнать о себе.
— Собственное имя несет информацию о личностных особенностях: чертах характера, врожденных способностях, энергетике, темпераменте. У каждого имени можно рассчитать число — это выражение человеческой личности и ключ к ее стремлениям или достижениям. С точки зрения нумерологии важно помнить, что у нас есть минимум два имени — полное и уменьшительно-ласкательное. Второе нельзя считать проводником судьбы. Более того, его влияние деструктивно, поскольку оно мешает нам достигать зрелости, несет с собой хаотичное начало. А смена полного имени влечет за собой смену судьбы, сценария, по которому станет развиваться наше будущее, — объясняет нумеролог.
Как посчитать нумерологический код имени? Смотрите в нашей удобной инструкции.
Значение каждого числового кода можно посмотреть ниже в удобных карточках. Ищите свое!
Один
Вы — «человек единицы». Такие люди появляются на свет, чтобы побеждать, игнорировать старые правила и устанавливать новые. Этот человек не поклоняется общепризнанным авторитетам, ведь они у него свои. «Человек единицы» отличается огромной уверенностью в себе, большим запасом физических и моральных сил, готовностью покорять всё и вся. Он привык обходиться без посторонней помощи и во всём рассчитывает исключительно на себя. Риск его не страшит!
Имена: Александра, Ольга, София, Роман, Сергей.
Два
Вы — «человек двойки». Такие люди не мыслят себя без коллектива и активного взаимодействия с ним, будь то коллеги или члены семьи. Одиночество действует очень пагубно, а потому нежелательно. Эти люди занимают активную жизненную позицию, постоянно занимаются самосовершенствованием, уделяют большое внимание всевозможным деталям. Однако, чтобы достичь успеха, им просто необходим партнер, единомышленник.
Имена: Анастасия, Андрей.
Три
Вы — «человек тройки». Такие люди не похожи на других, отличаются от всех остальных. Они всей душой стремятся к тому, чтобы их заметили, отметили их исключительность, а потому склонны оригинальничать во всём. «Человек тройки» не в состоянии жить и работать в одиночестве, поскольку постоянно нуждается в зрителях, слушателях, приятной компании. Отсутствие в его жизни друзей для него равнозначно большой неудаче, настоящей трагедии.
Имена: Валентина, Наталия, Софья, Татьяна.
Четыре
Вы — «человек четверки». Таким людям присущи уравновешенность, спокойствие, основательность и поразительное терпение. Они не могут вынести, если в их делах, мыслях или чувствах начинается хаос. Тут же наведут во всём полный порядок! Поставленных перед собой целей «человек четверки» достигает с настойчивостью, порой переходящей в упрямство. Любой работодатель будет рад иметь у себя такого сотрудника, поскольку таких трудоголиков еще надо поискать.
Имена: Алина, Мария, Антон, Вячеслав, Кирилл, Павел.
Пять
Вы — «человек пятерки». Родная стихия таких людей — постоянные изменения, перемещения, всевозможные путешествия. Если в их жизни воцаряется спокойствие и стабильность, это воспринимается ими как застой, медленное умирание и болото, из которого срочно надо выбраться. Им очень нравится работа, подразумевающая постоянные разъезды, предпочитают свободный график. Одна из их главных ценностей — независимость. У «человека-пятерки» обычно очень много знакомых, в жизни которых он принимает самое живое участие.
Имена: Анна, Виктория, Елена, Ксения, Надежда, Наталья, Алексей, Артем, Виталий, Никита.
Шесть
Вы — «человек шестерки». Отличительная черта таких людей — стремление к справедливости, категорическое неприятие обмана во всех его проявлениях. Двойные стандарты — это не для них. Это очень надежные, готовые взваливать на себя ответственность люди, к которым часто идут за помощью и советами. Со стороны окружающих это очень правильное решение, поскольку все «люди-шестерки» обладают талантом предпринимать самые разумные действия.
Имена: Дарья, Любовь, Игорь, Руслан.
Семь
Вы — «человек семерки». Такой человек одинок в душе, даже если его окружает множество людей. Ощущение нестерпимого одиночества практически не оставляет их. Разве что им посчастливится обрести родственную душу и вместе с ней — покой. По складу ума они являются отшельниками и философами. Окружающие считают их чудаковатыми. Им чужды стереотипы и шаблоны. Смысл своего земного существования они видят в том, чтобы познавать мир и себя в нём. В быту они в большинстве случаев практически беспомощны.
Имена: Людмила, Юлия, Виктор, Максим.
Восемь
Вы — «человек восьмерки». Такие люди буквально с рождения обладают выдающимися способностями, позволяющими им достигать заметных успехов в финансовой сфере жизни. Часто становятся предпринимателями, занимаются самыми прибыльными направлениями, добиваются своих целей, не вкладывая в них огромных средств и не прилагая титанических усилий. «Люди восьмерки» не привыкли мелко плавать — их замыслы отличаются впечатляющими масштабами.
Имена: Галина, Екатерина, Егор, Михаил.
Девять
Вы — «человек девятки». Такие люди называют себя свободными художниками. Только полная свобода и отсутствие ограничений станут средой, в которой могут раскрыться их недюжинные таланты. Свободный график является оптимальным режимом работы. Такие люди тонко чувствуют складывающуюся вокруг себя атмосферу. Их очень уважают за то, что им великолепно удаются рассуждения, анализ, а также за отсутствие корысти в поступках. «Человек девятки» всегда на стороне прав человека и готов их страстно отстаивать.
Имена: Ирина, Александр.