Код судьбы в 9 карточках. Рассчитываем значение вашего имени с нумерологом

Наше имя мы получаем от родителей. Нумерологи считают, что его выбор влияет на дальнейшую судьбу и характер человека. А по специальной формуле можно узнать природные способности и склонности обладатели имени. Наши коллеги из 72.RU cпросили нумеролога Ксению Ермакову, как это можно сделать и что узнать о себе.



— Собственное имя несет информацию о личностных особенностях: чертах характера, врожденных способностях, энергетике, темпераменте. У каждого имени можно рассчитать число — это выражение человеческой личности и ключ к ее стремлениям или достижениям. С точки зрения нумерологии важно помнить, что у нас есть минимум два имени — полное и уменьшительно-ласкательное. Второе нельзя считать проводником судьбы. Более того, его влияние деструктивно, поскольку оно мешает нам достигать зрелости, несет с собой хаотичное начало. А смена полного имени влечет за собой смену судьбы, сценария, по которому станет развиваться наше будущее, — объясняет нумеролог.

Как посчитать нумерологический код имени? Смотрите в нашей удобной инструкции.