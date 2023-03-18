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    Суббота в Петербурге ожидается теплой и без осадков

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    Температура в Петербурге установилась сравнительно теплая, но облачная. В субботу, 18 марта, синоптики не ожидают осадков в городе. Небольшие дожди могут пройти только завтра.

    Как прогнозирует ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 18 марта, днем ожидается без осадков, задует умеренный южный и юго-западный ветер, местами в прибрежных районах порывы сильного. Температура воздуха днем от 3 до 5 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, утром начнет понижаться.

    «Сегодня Северная столица окажется на периферии очередного североатлантического циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, лишь на северо-западе области пройдёт небольшой мокрый снег с дождём», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Уже завтра, по словам синоптика, можно ожидать небольших дождей и 4–6 градусов тепла.

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