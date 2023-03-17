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    Улицу Коллонтай сузят до начала мая ради прокладки газопровода

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    Строительство коммуникаций с 20 марта добавит перекрытий и ограничений на улицах Невского и Выборгского районов Петербурга. Об этом 17 марта предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    На участке улицы Коллонтай от Товарищевского проспекта до улицы Лопатина будут прокладывать газопровод. В связи с этим с 20 марта по 3 мая ограничат движение по Коллонтай от Товарищевского проспекта до проспекта Солидарности и на перекрестке улицы Коллонтай с улицей Лопатина, а также закроют проезд по улице Лопатина в направлении от улицы Подвойского к улице Кржижановского. Объехать можно будет по улице Подвойского, проспекту Солидарности и улице Коллонтай.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Левашово водителей подвинут для строительства инженерных сетей. С 20 по 29 марта там перекроют движение по Ручейной улице от проспекта Карпова до проспекта Карла Маркса. Объезд предусмотрен по проспекту Карла Маркса, Песочной улице, проспекту Карпова и улице Кирова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытие движения
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