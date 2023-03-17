Улицу Коллонтай сузят до начала мая ради прокладки газопровода

Строительство коммуникаций с 20 марта добавит перекрытий и ограничений на улицах Невского и Выборгского районов Петербурга. Об этом 17 марта предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.



На участке улицы Коллонтай от Товарищевского проспекта до улицы Лопатина будут прокладывать газопровод. В связи с этим с 20 марта по 3 мая ограничат движение по Коллонтай от Товарищевского проспекта до проспекта Солидарности и на перекрестке улицы Коллонтай с улицей Лопатина, а также закроют проезд по улице Лопатина в направлении от улицы Подвойского к улице Кржижановского. Объехать можно будет по улице Подвойского, проспекту Солидарности и улице Коллонтай.