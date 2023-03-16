КИС: Дорожные камеры помогли сократить число ДТП в некоторых районах Петербурга на 31 %

Расширение системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге снижает число аварий и делает дороги Петербурга безопаснее, считают в городском комитете по информатизации и связи. В отдельных районах отмечают снижение количества ДТП от 4 % до 31 %.
В тех районах, где установили новые комплексы контроля скорости, отмечена тенденция к снижению числа ДТП, сообщает 16 марта пресс-служба комитета, ссылаясь на данные ГИБДД. Так, в Выборгском и Калининском районах количество дорожных аварий с января по февраль текущего года уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2022 года на 4 %, в Кировском районе — на 17 %, в Московском — на 27 %, а в Колпинском и Петродворцовом районах — на 31 %.
Минувшей осенью в Петербурге заработали 300 новых комплексов контроля скорости. Вместе с ними на сегодняшний день в городе работает 971 комплекс фотовидеофиксации: 927 из них — стационарные, 44 — передвижные. Адреса работы всех комплексов можно узнать на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.