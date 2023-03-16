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    Малодетскосельский проспект и Батайский переулок ждут новые перекрытия

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    Работы на сетях с 18 февраля добавят ограничений и перекрытий движения в Адмиралтейском и Колпинском районах Петербурга. Об этом 16 марта предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    В Адмиралтейском районе продолжается реконструкция теплосети на участке Малодетскосельского проспекта от Серпуховской улицы до Московского проспекта. С 18 по 21 марта из-за работ перекроют проезд по Малодетскосельскому проспекту от Батайского переулка до Бронницкой улицы и по Батайскому переулку в направлении от Дойникова переулка к Малодетскосельскому проспекту, а также ограничат движение по участку Малодетскосельского от Московского проспекта до Батайского переулка. Объезд предусмотрен по Подольской улице, Клинскому, Московскому и Малодетскосельскому проспектам, Бронницкой и Серпуховской улицам, набережной Обводного канала и Дойникову переулку.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Работы на объекте продлятся до 11 июня. И по 11 июня закрыто движение по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Серпуховской улицы до Московского проспекта, включая перекрестки с Серпуховской и Бронницкой улицами.

    В Петро-Славянке с 18 марта по 29 апреля ограничат движение транспорта по Совхозному проспекту на участке от дома 6 до дома 20. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытие движенияОграничения движения транспорта
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