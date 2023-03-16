Малодетскосельский проспект и Батайский переулок ждут новые перекрытия

Работы на сетях с 18 февраля добавят ограничений и перекрытий движения в Адмиралтейском и Колпинском районах Петербурга. Об этом 16 марта предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.



В Адмиралтейском районе продолжается реконструкция теплосети на участке Малодетскосельского проспекта от Серпуховской улицы до Московского проспекта. С 18 по 21 марта из-за работ перекроют проезд по Малодетскосельскому проспекту от Батайского переулка до Бронницкой улицы и по Батайскому переулку в направлении от Дойникова переулка к Малодетскосельскому проспекту, а также ограничат движение по участку Малодетскосельского от Московского проспекта до Батайского переулка. Объезд предусмотрен по Подольской улице, Клинскому, Московскому и Малодетскосельскому проспектам, Бронницкой и Серпуховской улицам, набережной Обводного канала и Дойникову переулку.