Армения подсчитала число россиян-релокантов

По подсчётам властей Армении, в прошлом году в эту страну переехали около 110 тысяч российских граждан. Об этом министр экономики страны Ваган Керобян рассказал в интервью «Ведомостям», опубликованном 16 марта.
«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — отметил Керобян.
По его словам, россияне открывают в Армении в среднем «по 500 бизнесов в год». В прошлом 2022 были зарегистрированы 2,5 тысячи юрлиц с российскими участниками (в некоторых штат достигает 600–700 человек) и 4 тысячи ИП. Из общего прироста армянской экономики на уровне 12,6% «релокация создала более 3 процентных пунктов».
Летом, допустил министр, россияне смогут через Армению проезжать в Турцию. Граница между этими странами закрыта 35 лет, однако у Еревана с Анкарой есть договоренность об открытии ее для пересечения гражданами третьих стран.
Другие государства-соседи РФ тоже информировали о притоке россиян в прошлом году. По данным МВД Грузии, за девять месяцев прибыли 112 тысяч граждан России. По данным МВД Казахстана, в конце сентября — октябре въехали более 200 тысяч россиян и выехали около 147 тысяч. На этом фоне экономика Грузии в целом выросла на более чем 10%, в Казахстане — на более чем 3%, сообщает РБК.