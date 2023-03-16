Армения подсчитала число россиян-релокантов

По подсчётам властей Армении, в прошлом году в эту страну переехали около 110 тысяч российских граждан. Об этом министр экономики страны Ваган Керобян рассказал в интервью «Ведомостям», опубликованном 16 марта.



«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — отметил Керобян.



По его словам, россияне открывают в Армении в среднем «по 500 бизнесов в год». В прошлом 2022 были зарегистрированы 2,5 тысячи юрлиц с российскими участниками (в некоторых штат достигает 600–700 человек) и 4 тысячи ИП. Из общего прироста армянской экономики на уровне 12,6% «релокация создала более 3 процентных пунктов».

