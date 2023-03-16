Для зеленой линии метро почти собрали «Надежду». Посмотрите, как щит готовится двигаться к «Планерной»

Монтаж проходческого комплекса «Надежда» для строительства продолжения зеленой линии метро почти завершен в Петербурге. Именно он довел линию до «Беговой», а до лета должен пойти дальше.
Монтаж комплекса происходит на площадке на Туристской улице. По данным «Метростроя Северной столицы», к 16 марта смонтированы две технологические тележки, на которых располагаются основные узлы и агрегаты. Третью и последнюю в скором времени опустят в тоннель. Сам ремонт щита тоже на финишной прямой.
Проходческий комплекс «Надежда» производства Herrenknecht — единственный щит МССС для строительства двухпутных тоннелей диаметром 10,6 метров. Именно по такой технологии строились последние участки Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий (для сравнения, Лахтинско-Правобережная и Красносельско-Калининская строятся двумя однопутными тоннелями). После этого комплекс работал в Москве, а с банкротством «Метростроя» и появлением «Метростроя Северной столицы» вернулся в Петербург. «Фонтанка» рассказывала о проблемах и труднообъяснимых событиях, которые сопровождали санацию щита.
Продолжение зеленой линии до «Планерной» — первое новое строительство, которое взял на себя МССС, допсоглашение к основному контракту с городом было подписано осенью. Начать проходку планируют до лета. Предполагается, что уже разработанная ЛМГТ проектная документация будет дорабатываться и поэтапно проходить госэкспертизу, чтобы не задерживать строительство. В АИП значится стоимость участка в 87,7 млрд рублей, две новых станции — «Туристская» и «Планерная» — должны быть достроены в 2026 году. Впоследствии «Планерная» станет пересадочной со станцией «Шуваловский проспект» фиолетовой линии.
Для строительства других новых участков метро МССС закупает новую технику, включая однопутные проходческие щиты. Конкурс на поставку выиграл «Обуховский завод».