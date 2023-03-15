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    Скончался бывший глава комитета по культуре Евгений Колчин

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    В Петербурге после продолжительной болезни 15 марта скончался Евгений Колчин. Он занимал должность старшего научного сотрудника научно-исследовательского (экспозиционного) отдела Военно-медицинского музея, — сообщили «Фонтанке» в учреждении. «Ветерану музея», как его там охарактеризовали, было 76 лет.

    «В Санкт-Петербурге и в России Евгений Евгеньевич был известен как специалист широкого профиля: он плодотворно работал в области экспериментальной ядерной физики, психологии и биологии, организации актерского творчества, — говорится в некрологе. — Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам».

    Евгений Колчин пришел на работу в Военно-медицинский музей летом 2014 года, уже будучи членом Союза театральных деятелей Петербурга, членом Союза концертных деятелей Петербурга и членом Всемирного клуба петербуржцев, кандидатом биологических наук. Этому предшествовала долгая и разнообразная карьера.

    Он начинал инженером Ленинградского политехнического института, учился в аспирантуре Военно-медицинской академии, работал там в научно-исследовательской лаборатории до 1978 года. После этого долгие годы работал в области культуры: заведующим лабораторией психологии актерского творчества ЛГИТМиК, советником губернатора Санкт-Петербурга по культуре, искусству и туризму, Председателем комитета по культуре администрации Санкт-Петербурга, генеральным директором Академической капеллы Санкт-Петербурга, генеральным директором «Петербург-концерта».

    О дате и месте похорон Евгения Колчина музей сообщит дополнительно.

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