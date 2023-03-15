Скончался бывший глава комитета по культуре Евгений Колчин

В Петербурге после продолжительной болезни 15 марта скончался Евгений Колчин. Он занимал должность старшего научного сотрудника научно-исследовательского (экспозиционного) отдела Военно-медицинского музея, — сообщили «Фонтанке» в учреждении. «Ветерану музея», как его там охарактеризовали, было 76 лет.



«В Санкт-Петербурге и в России Евгений Евгеньевич был известен как специалист широкого профиля: он плодотворно работал в области экспериментальной ядерной физики, психологии и биологии, организации актерского творчества, — говорится в некрологе. — Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам».

