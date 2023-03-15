Розенбаума выписали из больницы после операции

Певца Александра Розенбаума выписали из больницы, сообщает 15 марта портал NGS24. Он провел в красноярском медучреждении два дня.

После концерта, который исполнитель провел 13 марта в Красноярске, он обратился к врачам с жалобой на боль в ногах. Розенбаума госпитализировали и успешно прооперировали. Сообщалось, что у палаты певца была выставлена охрана, к нему никого не пускали и не передавали цветы.

Сам Розенбаум накануне рассказал, что с ним все в порядке. Ему пришлось перенести концерт в Братске, но другие выступления должны пройти по графику.