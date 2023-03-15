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    Розенбаума выписали из больницы после операции

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    Певца Александра Розенбаума выписали из больницы, сообщает 15 марта портал NGS24. Он провел в красноярском медучреждении два дня.

    После концерта, который исполнитель провел 13 марта в Красноярске, он обратился к врачам с жалобой на боль в ногах. Розенбаума госпитализировали и успешно прооперировали. Сообщалось, что у палаты певца была выставлена охрана, к нему никого не пускали и не передавали цветы.

    Сам Розенбаум накануне рассказал, что с ним все в порядке. Ему пришлось перенести концерт в Братске, но другие выступления должны пройти по графику.

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    Александр Розенбаум
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