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    У палаты Розенбаума дежурит охрана, цветы не передают

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    Сотрудники охраны берегут покой музыканта Александра Розенбаума, который испытал проблемы со здоровьем в Красноярске. Секьюрити дежурит у палаты певца, об этом 14 марта сообщает портал NGS24, корреспондент которого представился фанатом и попросил передать цветы.

    «Нет, у него сидит охрана, никакие цветочки они не принимают. Мы туда тоже не вхожи», — ответили в больнице.

    Ранее сам Александр Розенбаум рассказал о своем самочувствии на странице в соцсетях. Он поблагодарил всех слушателей за заботу и поддержку и сообщил, что отменил концерт только в Братске, остальные выступления состоятся.

    В понедельник стало известно, что Розенбаума после концерта в Красноярске госпитализировали с болью в ногах. По данным портала, певец перенес операцию.

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