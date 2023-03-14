У палаты Розенбаума дежурит охрана, цветы не передают

Сотрудники охраны берегут покой музыканта Александра Розенбаума, который испытал проблемы со здоровьем в Красноярске. Секьюрити дежурит у палаты певца, об этом 14 марта сообщает портал NGS24, корреспондент которого представился фанатом и попросил передать цветы.



«Нет, у него сидит охрана, никакие цветочки они не принимают. Мы туда тоже не вхожи», — ответили в больнице.



Ранее сам Александр Розенбаум рассказал о своем самочувствии на странице в соцсетях. Он поблагодарил всех слушателей за заботу и поддержку и сообщил, что отменил концерт только в Братске, остальные выступления состоятся.

