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    Эта «Музыка» будет вечной. Эрмитаж установил новую веб-камеру — она бесплатно покажет картины Матисса

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    Фото: Государственный Эрмитаж
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    Государственный Эрмитаж 15 марта рассказал в соцсетях о новой веб-камере, которая была установлена внутри музея. Теперь, если вам вдруг посреди рабочего дня или бессонной ночи захочется полюбоваться на «Музыку» или «Танец» Анри Матисса в Главном штабе, это можно будет сделать из любой точки планеты.

    «Всего в Эрмитаже работают четыре веб-камеры, которые круглосуточно в прямом эфире показывают Дворцовую площадь, Зимний дворец, Большой двор Зимнего дворца, Зал Рафаэля, а теперь и Зал Матисса в Главном штабе», — напоминают в музее.

    Заглянуть «в глазок» можно на сайте Эрмитажа.

    Ну а об истории создания этих картин и о том, как художник их изменил под влиянием коллекционера, «Фонтанка» рассказывала во время работы выставки коллекции Сергея Щукина в манеже Малого Эрмитажа.

    Фото: Государственный Эрмитаж

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