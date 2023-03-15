Эта «Музыка» будет вечной. Эрмитаж установил новую веб-камеру — она бесплатно покажет картины Матисса

Государственный Эрмитаж 15 марта рассказал в соцсетях о новой веб-камере, которая была установлена внутри музея. Теперь, если вам вдруг посреди рабочего дня или бессонной ночи захочется полюбоваться на «Музыку» или «Танец» Анри Матисса в Главном штабе, это можно будет сделать из любой точки планеты.
«Всего в Эрмитаже работают четыре веб-камеры, которые круглосуточно в прямом эфире показывают Дворцовую площадь, Зимний дворец, Большой двор Зимнего дворца, Зал Рафаэля, а теперь и Зал Матисса в Главном штабе», — напоминают в музее.
Заглянуть «в глазок» можно на сайте Эрмитажа.
Ну а об истории создания этих картин и о том, как художник их изменил под влиянием коллекционера, «Фонтанка» рассказывала во время работы выставки коллекции Сергея Щукина в манеже Малого Эрмитажа.