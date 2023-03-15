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    На въезде в город со стороны Курортного района добавят ограничений в выходные

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    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 17 марта изменится схема движения транспорта в Приморском районе Петербурга. О новых ограничениях при въезде в город предупреждает 15 марта пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    На Лахтинском проспекте начинаются второй и третий этапы строительства газопровода. Из-за работ с 17 по 18 марта будет ограничено движение по Лахтинскому проспекту на участке от Петровской аллеи до Михайловской улицы. А до 20 марта перекроют въезд и выезд с Лахтинского проспекта на Березовую аллею.

    Объехать ограничения и перекрытия можно по Журавлиной, Лебединой и Старой улицам и затем — Лахтинскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытие движения
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