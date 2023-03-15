На въезде в город со стороны Курортного района добавят ограничений в выходные

С 17 марта изменится схема движения транспорта в Приморском районе Петербурга. О новых ограничениях при въезде в город предупреждает 15 марта пресс-служба государственной административно-технической инспекции.
На Лахтинском проспекте начинаются второй и третий этапы строительства газопровода. Из-за работ с 17 по 18 марта будет ограничено движение по Лахтинскому проспекту на участке от Петровской аллеи до Михайловской улицы. А до 20 марта перекроют въезд и выезд с Лахтинского проспекта на Березовую аллею.
Объехать ограничения и перекрытия можно по Журавлиной, Лебединой и Старой улицам и затем — Лахтинскому проспекту.