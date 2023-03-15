В МВД напоминают: иностранным айтишникам упростили трудоустройство и получение ВНЖ в России

Иностранные IT-специалисты могут в упрощенном порядке устроиться на работу и получить вид на жительство в России. Об этом 15 марта напомнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Приехавшие из-за рубежа айтишники могут заключать трудовой или гражданско-правовой договор с IT-компаниями без оформления патента или разрешения на работу. Работодатели могут их нанимать, не получая разрешения на привлечение работников. При этом организация должна входить в реестр аккредитованных IT-компаний либо иметь статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны.
Айтишники, устроившиеся на работу в такие компании, в упрощенном порядке могут получить вид на жительство без срока действия. Это касается также членов их семей: супругов, детей и родителей, в том числе усыновленных и приемных, супругов детей и родителей, бабушек, дедушек и внуков.
Для получения ВНЖ нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту проживания, срок рассмотрения заявления — три месяца. Помимо основных документов, специалист должен предоставить договор на работу, документ об образовании в сфере IT и документы, подтверждающие степень родства, если ВНЖ получают родственники.
Соответствующий закон был принят в России в июне. Отмечалось, что, если иностранный IT-специалист расторгнет трудовой контракт и не перезаключит новый в аналогичной организации в течение 30 дней, вид на жительство как для него, так и для членов его семьи будет аннулирован.