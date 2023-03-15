В МВД напоминают: иностранным айтишникам упростили трудоустройство и получение ВНЖ в России

Иностранные IT-специалисты могут в упрощенном порядке устроиться на работу и получить вид на жительство в России. Об этом 15 марта напомнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Приехавшие из-за рубежа айтишники могут заключать трудовой или гражданско-правовой договор с IT-компаниями без оформления патента или разрешения на работу. Работодатели могут их нанимать, не получая разрешения на привлечение работников. При этом организация должна входить в реестр аккредитованных IT-компаний либо иметь статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны.