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    В России упростили выдачу ВНЖ для иностранных айтишников и их семей

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    8 комментариев

    Государственная дума РФ приняла закон об упрощении получения вида на жительство для зарубежных IT-специалистов и членов их семей. Об этом в среду, 15 июня, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

    Принятие документа предполагает, что иностранным специалистам российских IT-компаний для получения ВНЖ больше не нужно будет получать разрешение на временное проживание в РФ, а также иметь патент для трудоустройства. Помимо самих айтишников на получение вида на жительство по упрощенной процедуре смогут рассчитывать члены их семей, включая супругов, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.

    В случае если иностранный IT-специалист расторгнет трудовой контракт и не перезаключит новый в аналогичной организации в течение 30 дней, вид на жительство как для него, так и для членов его семьи будет аннулирован.

    О необходимости создать упрощенный порядок получения ВНЖ в России для айтишников в правительстве заявили в марте 2021 года. Среди основных целей этой меры называли привлечение в РФ высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий и создание условий для возвращения уехавших за рубеж россиян.

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    Комментарии (8)

    252674901
    Каждый Джамшут станет айтишником!
    wbons
    афганские айтишники уже приехали на форум
    Денеб
    Кремниевая долина в трауре....Цукерберг плачет.....Брин ломает руки.......
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