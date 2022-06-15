В России упростили выдачу ВНЖ для иностранных айтишников и их семей

Государственная дума РФ приняла закон об упрощении получения вида на жительство для зарубежных IT-специалистов и членов их семей. Об этом в среду, 15 июня, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Принятие документа предполагает, что иностранным специалистам российских IT-компаний для получения ВНЖ больше не нужно будет получать разрешение на временное проживание в РФ, а также иметь патент для трудоустройства. Помимо самих айтишников на получение вида на жительство по упрощенной процедуре смогут рассчитывать члены их семей, включая супругов, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.