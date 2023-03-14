    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    5 м/с, южн

    739мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.61

    Из-за пробки в Парголово люди опаздывали на работу и к врачу, девочке стало плохо в автобусе. Причина — ЧП с поездом

    1833
    2 комментария

    Среди утренних аномальных пробок в Петербурге 14 марта отдельным пунктом программы стоит коллапс в Парголово. «Фонтанка» выяснила, что его причина — несчастный случай. Пострадал мужчина.

    О крупной пробке в МО «Парголово» (Пригородный, Михайловка) в районе железнодорожного переезда на станции Парголово и на Михайловской дороге в сторону дороги в Каменку сообщили подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    В комментариях жаловались:

    • «У меня утром муж с детьми не могли выехать из района, обе улицы стояли наглухо! Причиной тому — закрытый переезд и слишком узкая Михайловская дорога»;
    • «40 минут заняло выехать за переезд»;
    • «Я опоздала к врачу, приема которого ждала месяц, на 45 минут. Хотя выехала заранее, чтобы подождать на месте. В итоге сижу жду, пока все записанные пройдут»;
    • «Выехала с конечной остановки на втором битком набитом автобусе 397 в 07:53, переезд проехали только в 08:47 примерно. Пока стояли, одной девочке в автобусе стало плохо, попросили открыть двери. Многие люди уже выходили и шли пешком. Со всех улиц в направлении Первого Мая также стояли машины. Как видно по карте, и на Михайловской тоже всё стояло. Над этим переездом давно уже требуется виадук. Это издевательство над жителями Нижнего Парголово».

    Там же упомянули, что на железнодорожном переезде в Каменку человек попал под поезд. Этот факт «Фонтанке» подтвердили в транспортной полиции. Около 8 утра электропоездом был травмирован мужчина, на месте работает СК, рассказали в ведомстве.

    Напомним, утром загруженность дорог Петербурга достигла «красных» 7 баллов против обычных 6. По данным на 12:50, в городе 4 балла, что также на 1 балл выше обычного для данного времени суток.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПробкиПробки в ПетербургеЧеловек попал под поездМужчина попал под поездПопал под поездПробка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close