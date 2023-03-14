Из-за пробки в Парголово люди опаздывали на работу и к врачу, девочке стало плохо в автобусе. Причина — ЧП с поездом

Среди утренних аномальных пробок в Петербурге 14 марта отдельным пунктом программы стоит коллапс в Парголово. «Фонтанка» выяснила, что его причина — несчастный случай. Пострадал мужчина.

О крупной пробке в МО «Парголово» (Пригородный, Михайловка) в районе железнодорожного переезда на станции Парголово и на Михайловской дороге в сторону дороги в Каменку сообщили подписчики группы « ДТП и ЧП | Санкт-Петербург » во «ВКонтакте».

Там же упомянули, что на железнодорожном переезде в Каменку человек попал под поезд. Этот факт «Фонтанке» подтвердили в транспортной полиции. Около 8 утра электропоездом был травмирован мужчина, на месте работает СК, рассказали в ведомстве.



Напомним, утром загруженность дорог Петербурга достигла «красных» 7 баллов против обычных 6. По данным на 12:50, в городе 4 балла, что также на 1 балл выше обычного для данного времени суток.

