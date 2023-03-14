Бутоны на контрольном дереве сакуры у храма в Токио удивили ученых

Главное природное и культурное «шоу» весны в Японии — цветение сакуры — зарегистрировало Японское метеорологическое агентство. Об этом сообщает Японская вещательная корпорация 14 марта.



Ученые зафиксировали 11 раскрывшихся бутонов на «контрольном» дереве сорта Somei-yoshino в храме Ясукуни в центре Токио.



Такое раннее начало цветения — рекорд для 70-летней истории наблюдений. В 2022 году бутоны раскрылись на 6 дней позже, еще годом ранее — позже на 10 дней. И то, это были самые ранние эпизоды раскрытия бутонов с 1953 года.



Предполагается, что на изменение сроков могло повлиять глобальное потепление и теплая погода в этом марте. Пика цветения ждут с 21 по 24 число.

