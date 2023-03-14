    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    5 м/с, южн

    739мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.61

    Наука

    Бутоны на контрольном дереве сакуры у храма в Токио удивили ученых

    486
    1 комментарий

    Главное природное и культурное «шоу» весны в Японии — цветение сакуры — зарегистрировало Японское метеорологическое агентство. Об этом сообщает Японская вещательная корпорация 14 марта.

    Ученые зафиксировали 11 раскрывшихся бутонов на «контрольном» дереве сорта Somei-yoshino в храме Ясукуни в центре Токио.

    Такое раннее начало цветения — рекорд для 70-летней истории наблюдений. В 2022 году бутоны раскрылись на 6 дней позже, еще годом ранее — позже на 10 дней. И то, это были самые ранние эпизоды раскрытия бутонов с 1953 года.

    Предполагается, что на изменение сроков могло повлиять глобальное потепление и теплая погода в этом марте. Пика цветения ждут с 21 по 24 число.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЦветыСакура
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close