Перекресток Пискаревского и Металлистов ограничат на месяц

Прокладка инженерных сетей и ремонт светофора с 15 марта добавят ограничений водителям в трех районах Петербурга: Красногвардейском, Петроградском и Приморском. Об этом 13 марта предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



До 14 апреля будет ограничено движение транспорта на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов. Там запланирована реконструкция светофорного объекта.