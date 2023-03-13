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    Перекресток Пискаревского и Металлистов ограничат на месяц

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    Прокладка инженерных сетей и ремонт светофора с 15 марта добавят ограничений водителям в трех районах Петербурга: Красногвардейском, Петроградском и Приморском. Об этом 13 марта предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

    До 14 апреля будет ограничено движение транспорта на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов. Там запланирована реконструкция светофорного объекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 24 марта из-за строительства инженерных сетей перекроют сквозное движение по Ординарной улице от Большого проспекта П.С. до Малого проспекта П.С. Объехать можно будет по Большому проспекту П.С., Плуталовой улице и Малому проспекту П.С. Также напомним, что на Малом проспекте П.С. до 28 мая ограничено движение на участке от Плуталовой до Ординарной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Лисьем Носу до 21 марта перекроют проезд по Моховой улице от Холмистой улицы до Боровой улицы. Там тоже потеснят водителей для строительства инженерных сетей. Объезд предусмотрен по маршруту: Холмистая улица, Озерковская улица, Боровая улица.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытие движения
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