Перекресток Пискаревского и Металлистов ограничат на месяц

Прокладка инженерных сетей и ремонт светофора с 15 марта добавят ограничений водителям в трех районах Петербурга: Красногвардейском, Петроградском и Приморском. Об этом 13 марта предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.
До 14 апреля будет ограничено движение транспорта на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов. Там запланирована реконструкция светофорного объекта.
До 24 марта из-за строительства инженерных сетей перекроют сквозное движение по Ординарной улице от
В Лисьем Носу до 21 марта перекроют проезд по Моховой улице от Холмистой улицы до Боровой улицы. Там тоже потеснят водителей для строительства инженерных сетей. Объезд предусмотрен по маршруту: Холмистая улица, Озерковская улица, Боровая улица.