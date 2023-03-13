После ссоры из-за еды пьяная мать на юге Петербурга выгнала школьницу на улицу. Вслед ей из окна полетели трусы и майки

Прокуратура Красносельского района начала проверку после того, как девятиклассницу выгнала из дома мать.



Как сообщает пресс-служба ведомства 13 марта, инцидент имел место 11 марта. Девочка обратилась за помощью к соседке. После чего её увезли в больницу.



По данным «Фонтанки», в полицию сообщение о ЧП на Ленинском проспекте поступило около половины четвертого дня. 55-летняя уборщица одной из поликлиник, по предварительной информации, будучи пьяной, поссорилась с дочерью из-за продуктов в холодильнике, после чего выгнала 15-летнюю из дома. А в окно выбросила все её вещи от нижнего белья до матраса с кровати.

