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    После ссоры из-за еды пьяная мать на юге Петербурга выгнала школьницу на улицу. Вслед ей из окна полетели трусы и майки

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    Прокуратура Красносельского района начала проверку после того, как девятиклассницу выгнала из дома мать.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 13 марта, инцидент имел место 11 марта. Девочка обратилась за помощью к соседке. После чего её увезли в больницу.

    По данным «Фонтанки», в полицию сообщение о ЧП на Ленинском проспекте поступило около половины четвертого дня. 55-летняя уборщица одной из поликлиник, по предварительной информации, будучи пьяной, поссорилась с дочерью из-за продуктов в холодильнике, после чего выгнала 15-летнюю из дома. А в окно выбросила все её вещи от нижнего белья до матраса с кровати.

    Отец девочки помочь ей не мог — он является лежачим больным.

    Когда полицейские прибыли на место, то дверь в квартиру, где жила школьница, никто не открыл.

    В отношении матери ребенка возбуждено административное производство — «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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