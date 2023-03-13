В Кремле рассказали, можно ли решить конфликт на Украине мирным путем: новости СВО за 13 марта

По словам Пескова, абсолютный приоритет для Кремля — достижение поставленных целей Олег Федоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 марта.



Товары IKEA будут ввозить в Россию по параллельному импорту Минпромторг расширил список товаров, которые разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. Как сообщают «Известия», в него вошли товары IKEA, Logitech, Nintendo, американских производителей игрушек Hasbro и Mattel, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kerastase, бытовая техника Zanussi, Wahl, бренды моторных масел Shell Helix, Rimula, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren.

В Минпромторге объясняют, что изменения в списке точечные. В него добавили некоторые бренды, которые покинули Россию, и убрали те, что уже возобновили поставки. Расширение импорта направлено на те ниши, где производителям нужно больше времени для удовлетворения потребностей потребительского рынка. По оценке источников издания, товары IKEA, игрушки и техника появятся в продаже в России в конце мая — начале июня, а одежда и парфюмерия из списка — в середине лета. Производитель сигарет «Донской табак», Winston и Camel останется в России

Японский производитель сигарет JTI продолжит работу своих четырех заводов в России. Об этом ТАСС рассказал директор по связям со СМИ и инвесторами компании Манабу Хиросэ. — В настоящее время в России действуют все наши четыре фабрики, в нашем местном подразделении JTI Russia заняты четыре тысячи сотрудников, включая производственную часть и менеджмент. В России мы продаем такие марки сигарет, как «Донской табак», а также реализуемые в глобальных масштабах Winston, LD, Mevius, Camel, Glamour, Sobranie, — рассказал Манабу Хиросэ.

Компания на данный момент поддерживает все деловые операции в РФ с учетом соблюдения всех введенных для страны санкций и правил. Все устройства Apple будут чинить дольше Гарантийный ремонт техники Apple, который раньше мог занять один день, вырастет до двух месяцев для жителей РФ. Столько придется ждать даже из-за минимальной починки, потому что компания не планирует продлевать соглашения с российскими сервисными центрами, которые действуют до конца марта. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке, вместо того чтобы продлить договоры с российскими сервисными центрами, компания заключит новые с зарубежными партнерами. По информации издания, гарантийный ремонт по-прежнему будет доступен только для той техники, которую ввезли в РФ с разрешения корпорации (до марта 2022 года), или которую купили за рубежом. Если смартфон был ввезен по параллельному импорту, то гарантийное обслуживание будет зависеть только от продавца.

Телефонные мошенники стали обвинять жертв в измене Родине Сбербанк предупредил клиентов о новой мошеннической схеме. Выглядит она так: мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции и ФСБ, сообщают, что сотрудник банка украл его персональные данные и перечисляет средства на пользу ВСУ. Так как ответственность лежит на владельце карты, человек боится, что его могут обвинить в госизмене (за эту статью грозит до 20 лет лишения свободы). После этих манипуляций мошенники подключают «службу безопасности банка» и просят переводить средства на свои счета, даже брать кредиты, чтобы вычислить «сотрудника», укравшего данные клиента.

— В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам, — говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Дмитрий Песков заявил, что поставленных целей на Украине можно достичь только военным путем В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что цели, поставленные Россией на Украине, в настоящий момент могут быть решены только военным путем. — Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем, — сказал пресс-секретарь главы государства. Также Песков выразил несогласие с бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который считает, что Западу следует задуматься о мирном процессе на Украине и создать контактную группу. По мнению Пескова, «пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет».

На лидера группы «Ногу свело!» завели административное дело за дискредитацию ВС РФ На музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского завели административное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Соответствующий протокол, как рассказали РБК в пресс-службе Хорошевского районного суда Москвы, зарегистрирован 13 марта. Рассмотрение дела назначено на 27 марта. Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей.



Закон по борьбе с заведомо ложной информацией о Вооруженных силах РФ президент Владимир Путин подписал 5 марта 2022 года. Документ в просторечии стали называть законом о фейках. Тогда же в Уголовном кодексе появилась статья о дискредитации ВС РФ, в которую вошли и «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ» для защиты интересов России, ее граждан, а также «поддержания международного мира и безопасности».



В начале марта Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО и распространение ложной информации о них. На 14 марта намечено третье чтение. Документ вносит поправки в статьи Уголовного кодекса, которые появились в 2022 году — распространение фейков о российской армии и ее дискредитация. В новой версии закон будет охранять интересы не только военнослужащих в рядах ВС РФ, но и тех, кто им добровольно помогает.

