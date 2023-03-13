«Вы финансируете ВСУ». Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян

Россиян предупредили о новой уловке злоумышленников. Жертву убеждают, что ее якобы обвиняют в финансировании ВСУ.
О способе телефонного мошенничества рассказали 13 марта в Сбербанке. Схема такая: мошенники представляются сотрудниками полиции или ФСБ, сообщают клиенту, что сотрудник банка, в котором он обслуживается, украл его персональные данные и переводит деньги с его счёта в пользу армии Украины.
Так как ответственность в таком случае лежит на владельце карты, клиент может быть обвинён в госизмене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы. После этого мошенники подключают «службу безопасности банка», и дальше уже начинается стандартный развод — клиента убеждают перевести все деньги на «безопасные» счета, которые принадлежат преступникам.
«Жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берёт кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он добавил, что такие звонки могут поступать только от мошенников. А это важно донести на фоне того, как ФСБ в последнее время активно задерживает россиян за предполагаемую помощь Украине. Сегодня по подозрению в этом задержали жителя Новгородской области.