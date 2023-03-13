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    «Увидела, как знаки падают на людей». Встреча двух машин на Лесном закончилась полетом одной на тротуар

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    читатель «Фонтанки»

    Серьезная авария произошла утром 13 марта в Выборгском районе Петербурга. Судя по видео момента ДТП и словам очевидцев, досталось в результате пешеходам.

    Около 7:50 на пересечении Лесного проспекта и улицы Александра Матросова столкнулись два автомобиля, один из которых от удара вылетел на тротуар, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Момент столкновения попал на видеорегистратор одной из машин со встречного потока. Судя по записи, черный кроссовер повернул с Лесного налево на Александра Матросова и получил удар в бок от легковушки светлого цвета, которая следовала прямо по Лесному во встречном направлении. Дальше видно, как светлая отлетает на тротуар, сшибая дорожные знаки и пешехода.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    «Я самого момента не видела, т. к. на дорогу смотрела впереди себя, только клубы дыма краем глаза увидела и повернула голову — увидела, как знаки падают на людей», — пишет очевидица Галина. «Переживаю за девочку в желтой куртке, на нее упал знак, насколько я успела увидеть, и эта девочка потом ушла куда-то. Я так понимаю, что парень пострадал, у него руки были в крови и он на снегу лежал, и девочка лет 13–14, остальных вроде не задело», — добавляет она.

    Информация о пострадавших уточняется.

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