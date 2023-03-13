«Увидела, как знаки падают на людей». Встреча двух машин на Лесном закончилась полетом одной на тротуар

читатель «Фонтанки»
Серьезная авария произошла утром 13 марта в Выборгском районе Петербурга. Судя по видео момента ДТП и словам очевидцев, досталось в результате пешеходам.
Около 7:50 на пересечении Лесного проспекта и улицы Александра Матросова столкнулись два автомобиля, один из которых от удара вылетел на тротуар, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Момент столкновения попал на видеорегистратор одной из машин со встречного потока. Судя по записи, черный кроссовер повернул с Лесного налево на Александра Матросова и получил удар в бок от легковушки светлого цвета, которая следовала прямо по Лесному во встречном направлении. Дальше видно, как светлая отлетает на тротуар, сшибая дорожные знаки и пешехода.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
«Я самого момента не видела,
Информация о пострадавших уточняется.