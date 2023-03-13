Автовоз, полный машин, протаранила фура на Киевском шоссе — трассе М-3

Серьёзное ДТП произошло 13 марта около 5:30 на 92-м километре Киевского шоссе (М-3 «Украина») в Боровском районе Калужской области. Об этом в своих соцсетях сообщает Боровский районный информационный центр.
Автовоз с легковушками начал притормаживать на спуске с горы, а ехавший за ним водитель фуры не уследил и врезался в него. Автовоз задел отбойник, и его вынесло на встречную полосу. Госпитализирован водитель фуры.
По информации ГУ МЧС, столкнулись фура DAF и автомобиль Mercedes-Benz.
На шоссе выросла крупная пробка. По данным РИЦ, удалось освободить одну полосу для движения транспорта.