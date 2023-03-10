Стало известно, сколько петербургское метро платит за трамвай от «Ладожской»

Трамвай № 30 от «Ладожской» до «Площади Александра Невского» остается бесплатным только для пассажиров. Метро заплатит за него Горэлектротрансу 477,6 млн рублей.



По данным «Фонтанки», такова стоимость договора между предприятиями, заключенного 9 марта. Срок в нем рассчитан до конца 2023 года. Метрополитен платит ГЭТ вне зависимости от пассажиропотока, за выполнение транспортной работы – то есть рейсов трамвая. Один километр, по условиям договора, оценивается в 544 рубля 64 копейки, в зависимости от месяца трамвайные вагоны должны проходить от 79 тысяч километров до 91 тысячи.

