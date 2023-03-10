Стало известно, сколько петербургское метро платит за трамвай от «Ладожской»

Трамвай № 30 от «Ладожской» до «Площади Александра Невского» остается бесплатным только для пассажиров. Метро заплатит за него Горэлектротрансу 477,6 млн рублей.
По данным «Фонтанки», такова стоимость договора между предприятиями, заключенного 9 марта. Срок в нем рассчитан до конца 2023 года. Метрополитен платит ГЭТ вне зависимости от пассажиропотока, за выполнение транспортной работы – то есть рейсов трамвая. Один километр, по условиям договора, оценивается в 544 рубля 64 копейки, в зависимости от месяца трамвайные вагоны должны проходить от 79 тысяч километров до 91 тысячи.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что «Горэлектротранс» запустил 30-й маршрут не по заказу «Организатора перевозок», как все остальные, а по заказу «Петербургского метрополитена». Формально речь идет о «фрахтовании транспортного средства с экипажем для перевозки пассажиров и багажа», а такая позиция в плане закупок подземки появилась в конце декабря.
Бесплатный трамвайный маршрут № 30 начал ходить между станциями «Ладожская» – «Новочеркасская» – «Площадь Александра Невского» с 4 марта, когда «Ладожская» закрылась на почти годовой ремонт. Предполагается, что он возьмет на себя большую часть пассажиропотока – в частности, с концессионного трамвая «Чижик». Для 30-го маршрута на мосту Александра Невского обособили линию движения, на нем работают двухкабинные вагоны, включая новую модель «Невский».
«Фонтанка» писала о том, как трамвай поехал в субботу, а также о том, как он и вся транспортная система переживали два час пик 6 марта – утренний и вечерний. Всего транспортным обеспечением станции «Ладожская» на время ее закрытия занимаются около 30 наземных маршрутов, подробная инструкция – здесь.