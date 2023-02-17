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    Вот на нем и поедем. Как и откуда пойдёт бесплатный трамвай на время закрытия «Ладожской»

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    Остановка для трамвайного маршрута № 30 у станции метро «Ладожская» готова. Именно от нее будет отправляться бесплатный шаттл к «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского» с 4 марта, когда главная станция метро Красногвардейского района Петербурга закроется на почти годовой ремонт.

    Вот так остановка выглядит прямо сейчас. Находится она на земле, переданной по соглашению Транспортной концессионной компании, оператору трамвайной сети «Чижик». Как пояснили в комтрансе, «между СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО «Транспортная концессионная компания» заключен договор о предоставлении в субаренду земельного участка для строительства и эксплуатации временного остановочного пункта на период закрытия станции метро «Ладожская».

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    Трамвайный бесплатный шаттл от «Ладожской» до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского» начнет ходить в марте, когда станция закроется на ремонт. На линии будут использоваться вагоны новой модели «Невский» производства ПК ТС.

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    30-й трамвай будет далеко не единственным средством для того, чтобы перенаправить пассажиропоток закрывающейся станции. В частности, заблаговременно запустят два новых автобусных маршрута 24М и 27М. Всего же транспортное обслуживание в районе «Ладожской» будут осуществлять 32 маршрута, «Фонтанка» показывала схемы.

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