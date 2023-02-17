Вот на нем и поедем. Как и откуда пойдёт бесплатный трамвай на время закрытия «Ладожской»

Остановка для трамвайного маршрута № 30 у станции метро «Ладожская» готова. Именно от нее будет отправляться бесплатный шаттл к «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского» с 4 марта, когда главная станция метро Красногвардейского района Петербурга закроется на почти годовой ремонт.



Вот так остановка выглядит прямо сейчас. Находится она на земле, переданной по соглашению Транспортной концессионной компании, оператору трамвайной сети «Чижик». Как пояснили в комтрансе, «между СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО «Транспортная концессионная компания» заключен договор о предоставлении в субаренду земельного участка для строительства и эксплуатации временного остановочного пункта на период закрытия станции метро «Ладожская».

