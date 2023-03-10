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    Проезд в тоннеле дамбы на два дня ограничит ремонт

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    В автодорожном тоннеле петербургской дамбы в середине марта проведут регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Из-за них на два дня ограничат проезд по внешнему кольцу.

    В понедельник и вторник, 13–14 марта, вводятся временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Финской стороны судопропускного сооружения С-1, сообщает 10 марта пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Также транспорт могут останавливать на 7–10 минут перед въездом в тоннель, чтобы заехала и выехала подъемная техника.

    Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло и соблюдать скоростной режим и требования разметки и дорожных знаков.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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