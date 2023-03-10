Проезд в тоннеле дамбы на два дня ограничит ремонт

В автодорожном тоннеле петербургской дамбы в середине марта проведут регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Из-за них на два дня ограничат проезд по внешнему кольцу.



В понедельник и вторник, 13–14 марта, вводятся временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Финской стороны судопропускного сооружения С-1, сообщает 10 марта пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Также транспорт могут останавливать на 7–10 минут перед въездом в тоннель, чтобы заехала и выехала подъемная техника.

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло и соблюдать скоростной режим и требования разметки и дорожных знаков.