«СберСпасибо» проверяет информацию об утечке данных с более 47 миллионов номеров

«СберСпасибо» проверяет информацию о якобы произошедшей утечке данных пользователей бонусной программы. Об этом 9 марта Forbes рассказал представитель сервиса.
«Подобные сообщения возникают часто и, как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», — отметил собеседник издания.
Об утечке также сообщили журнал «Компания» и портал SecurityLab. По их данным, в архиве было два файла: на 820 мегабайт и 6,3 миллиона строк и почти 13 гигабайт и 48,3 миллиона строк. Там якобы указаны номера телефонов, даты рождения и адреса электронных почт пользователей «СберСпасибо». Архив, отмечают издания, охватывает период с 1 апреля 2017 года по 7 февраля 2022-го и содержит более 47 миллионов телефонных номеров.
Также в базе предположительно указаны данные платежных карт, информация о бонусных программах, дата регистрации в них и информация о том, стал ли пользователь жертвой мошенников, рассказал Forbes руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Он считает, что слитые данные могут вызвать всплеск мошенничеств.
«Компания» сообщает, что базу опубликовала, предположительно, хакерская группировка NLB, которая в конце февраля объявила о взломе «Сбера» и заявила, что обнародовала данные клиентов и сотрудников «СберЛогистики». В банке опровергли взлом и назвали опубликованные данные «компиляцией различных баз данных, полученных в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний». Также сообщалось, что группировка якобы выложила в открытый доступ базу «СберПрава» с данными примерно 116 тысяч пользователей. Роскомнадзор и «СберПраво» заявили, что проверяют информацию.