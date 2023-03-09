«СберСпасибо» проверяет информацию об утечке данных с более 47 миллионов номеров

«СберСпасибо» проверяет информацию о якобы произошедшей утечке данных пользователей бонусной программы. Об этом 9 марта Forbes рассказал представитель сервиса.



«Подобные сообщения возникают часто и, как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», — отметил собеседник издания.

Об утечке также сообщили журнал «Компания» и портал SecurityLab. По их данным, в архиве было два файла: на 820 мегабайт и 6,3 миллиона строк и почти 13 гигабайт и 48,3 миллиона строк. Там якобы указаны номера телефонов, даты рождения и адреса электронных почт пользователей «СберСпасибо». Архив, отмечают издания, охватывает период с 1 апреля 2017 года по 7 февраля 2022-го и содержит более 47 миллионов телефонных номеров.