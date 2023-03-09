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    Хакеры снова напугали российских телезрителей объявлением «воздушной тревоги»

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    6 комментариев

    Днём 9 марта в эфире московских телеканалов и радиостанций прозвучало объявление о воздушной тревоге, жителям рекомендовали пройти в укрытия. По информации столичного управления МЧС, ложную информацию о тревоге распространили хакеры, взломав серверы, пишет ТАСС.

    «Тревогу» объявили и в Свердловской области. По информации местного ГУ МЧС, ложная информация тоже звучала из динамиков телевизоров и радиоприёмников.

    В конце февраля слушатели радио уже слышали объявление о «тревоге». Хакеры пустили объявление в эфир станций нескольких регионов. Так, жителям Новосибирска об «опасности» рассказали в эфире «Бизнес ФМ», а в Туле «тревогу» объявили по «Авторадио» и «Визави».

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    ХакерыЛожная тревога
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    Комментарии 6

    Гость09 Мар 2023 в 16:52
    Вот дебилы
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