Хакеры снова напугали российских телезрителей объявлением «воздушной тревоги»

Днём 9 марта в эфире московских телеканалов и радиостанций прозвучало объявление о воздушной тревоге, жителям рекомендовали пройти в укрытия. По информации столичного управления МЧС, ложную информацию о тревоге распространили хакеры, взломав серверы, пишет ТАСС .

«Тревогу» объявили и в Свердловской области. По информации местного ГУ МЧС, ложная информация тоже звучала из динамиков телевизоров и радиоприёмников.

В конце февраля слушатели радио уже слышали объявление о «тревоге». Хакеры пустили объявление в эфир станций нескольких регионов. Так, жителям Новосибирска об «опасности» рассказали в эфире «Бизнес ФМ», а в Туле «тревогу» объявили по «Авторадио» и «Визави».