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    По радио в российских городах прозвучала воздушная тревога. В МЧС заявили о хакерской атаке

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    Воздушная тревога 22 февраля включилась на радио в разных городах России. Об этом сообщают очевидцы, местные СМИ и сами радиостанции.

    «Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», — сказал женский голос по радио.

    Как пишет NGS, в Новосибирске такое сообщение прозвучало в эфире «Бизнес ФМ». В самой радиостанции заявили о некоем «глюке или сбое». «Мы сами не знаем. Нам позвонили, спросили», — добавили там.

    Местные власти уточнили, что никакой воздушной тревоги не включалось.

    О подобном в Тульской области пишет Newstula. По данным издания, такое же сообщение женским голосом прозвучало на «Авторадио», «Визами» и других радиостанциях. В Казани такой сигнал был замечен на радио Energy и «Юмор.FM», сообщает «Бизнес-Онлайн».

    «Воздушная тревога» была объявлена и в других российских городах, в том числе в Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске и Нижнем Новгороде.

    В МЧС РФ заявили о хакерских атаках на сервера коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны.

    «Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — говорится в сообщении.

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