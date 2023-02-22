По радио в российских городах прозвучала воздушная тревога. В МЧС заявили о хакерской атаке

Воздушная тревога 22 февраля включилась на радио в разных городах России. Об этом сообщают очевидцы, местные СМИ и сами радиостанции.
«Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», — сказал женский голос по радио.
Как пишет NGS, в Новосибирске такое сообщение прозвучало в эфире «Бизнес ФМ». В самой радиостанции заявили о некоем «глюке или сбое». «Мы сами не знаем. Нам позвонили, спросили», — добавили там.
Местные власти уточнили, что никакой воздушной тревоги не включалось.
О подобном в Тульской области пишет Newstula. По данным издания, такое же сообщение женским голосом прозвучало на «Авторадио», «Визами» и других радиостанциях. В Казани такой сигнал был замечен на радио Energy и «Юмор.FM», сообщает «Бизнес-Онлайн».
«Воздушная тревога» была объявлена и в других российских городах, в том числе в Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске и Нижнем Новгороде.
В МЧС РФ заявили о хакерских атаках на сервера коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны.
«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — говорится в сообщении.