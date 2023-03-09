Больше, чем шопинг. Что нужно знать о новом торговом центре на Просвещения

Необычный ТРЦ скоро появится в Выборгском районе. Кроме традиционного наполнения здесь будет коворкинг, зимний сад и круглосуточный спортивный клуб — и это далеко не полный список интересного и полезного!
ТРЦ «Парк Молл»,* который планируют сдать в эксплуатацию к концу 2023 года, — это часть нового квартала, построенного между проспектом Просвещения, улицами Руднева, Кустодиева и Поэтическим бульваром. Общая площадь его территории — 615 000 кв.м, количество квартир в проекте — около 5000. Торговый центр не только дополнит существующую инфраструктуру квартала, но и станет центром притяжения для жителей всего района. Рассказываем главное о новом пространстве для шопинга, развлечений и работы.
За покупками — на лифте
ТРЦ на проспекте Просвещения спроектирован как стилобат первой очереди ЖК «Лондон Парк»,** а его крыша — это двор комплекса. Поэтому уже сейчас тут кипит жизнь: в зонах отдыха, вишневом саду, на детских и спортивных площадках. В будущем жители домов смогут спускаться в «Парк Молл» на скоростном лифте прямо из двора.
Длинный и зеленый
Площадь «Парк Молла» — около 60 000 кв.м, длина — примерно одна трамвайная остановка. Он будет по-настоящему зеленым: с вишневыми деревьями на крыше, парком во дворе и зимним садом внутри.
Кроме традиционных для ТРК торговли и фудкорта здесь организуют коворкинг площадью 3500 кв.м, подходящий для фрилансеров и предпринимателей. Создатели комплекса обещают оборудовать качественные рабочие места и обеспечить возможность для проведения деловых мероприятий: конференций, тренингов, переговоров. Кроме того, коворкинг будет действовать как образовательная площадка, где проходят выставки, лекции, мастер-классы и т.д.
Следующая остановка — «Парк Молл»
Торговый центр расположен весьма удачно: в обжитой части Выборгского района с развитой транспортной системой. От станции «Проспект Просвещения» до него можно дойти пешком или проехать четыре остановки на трамвае или автобусе. Недалеко и красная линия — метро «Гражданский проспект». Чтобы пользоваться возможностями «Парк Молла» было еще удобнее, между двумя упомянутыми станциями запустят бесплатный шаттл с единственной промежуточной остановкой — у ТРЦ.
Метры для бизнеса
Якорным арендаторам в «Парк Молле» предлагают площади продуктового супермаркета (2000 кв.м), фудхолла (2700 кв.м), коворкинга (3500 кв.м), детского развлекательно-образовательного центра (3500 кв.м), медицинского центра (830 кв.м), круглосуточного спортивного клуба (11 000 кв.м). Среднему бизнесу доступны помещения от 14 до 400 кв.м и островки от 3 до 6 кв.м.
Все, сразу и побольше
Для посетителей «Парк Молл» станет многофункциональным пространством, где можно будет при желании провести хоть целый день — интересно и с пользой. Сначала, конечно же, отправиться за покупками. Потом — перекусить в одном из тридцати заведений фудхолла, где наверняка найдется что-то аппетитное на любой вкус. Уже сейчас известно, что в ТРК будут работать семейный ресторан с детскими игровыми комнатами и бар с караоке. Предусмотрят и возможность заказывать еду онлайн и с доставкой на дом.
Шопинг можно будет соединить с посещением развлекательных или развивающих мероприятий для детей и взрослых: концертов, выставок, мастерских, обучающих занятий и т.д. В «Парк Молле» обещают организовать фотозоны для любителей селфи и удобные места отдыха, где можно перевести дух или обсудить свежую покупку.
Сверх всего перечисленного посетителям ТРЦ будет доступна внутренняя инфраструктура квартала. Здесь работает трехэтажный фитнес-центр с двумя бассейнами, а в дальнейшем появится зона активного отдыха на свежем воздухе площадью почти два гектара. На ее территории обустроят места для барбекю, скейт-парк, площадку для выгула собак, беговые и велосипедные дорожки, спортивные и детские площадки.
Место для своих
Создатели нового ТРЦ сформулировали для него особую миссию: он должен стать общественным центром, вокруг которого сформируется локальное сообщество жителей Выборгского и соседнего Калининского района. Для них «Парк Молл» будет привычным и любимым местом, где они чувствуют себя как дома и с удовольствием проводят время.
ООО «Л1 Строительная Компания №1», https://www.l1-stroy.ru/
Изображения ТРЦ «Парк Молл» предоставлены пресс-службой компании ООО «Л1 Строительная Компания №1»
*ТРЦ «Парк Молл» — разрешение на строительство № 78-003-0192.3-2012 от 4 апреля 2016 года
**ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Мария Семенова