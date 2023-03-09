Больше, чем шопинг. Что нужно знать о новом торговом центре на Просвещения

Необычный ТРЦ скоро появится в Выборгском районе. Кроме традиционного наполнения здесь будет коворкинг, зимний сад и круглосуточный спортивный клуб — и это далеко не полный список интересного и полезного!



ТРЦ «Парк Молл»,* который планируют сдать в эксплуатацию к концу 2023 года, — это часть нового квартала, построенного между проспектом Просвещения, улицами Руднева, Кустодиева и Поэтическим бульваром. Общая площадь его территории — 615 000 кв.м, количество квартир в проекте — около 5000. Торговый центр не только дополнит существующую инфраструктуру квартала, но и станет центром притяжения для жителей всего района. Рассказываем главное о новом пространстве для шопинга, развлечений и работы.

За покупками — на лифте

ТРЦ на проспекте Просвещения спроектирован как стилобат первой очереди ЖК «Лондон Парк»,** а его крыша — это двор комплекса. Поэтому уже сейчас тут кипит жизнь: в зонах отдыха, вишневом саду, на детских и спортивных площадках. В будущем жители домов смогут спускаться в «Парк Молл» на скоростном лифте прямо из двора.

Длинный и зеленый

Площадь «Парк Молла» — около 60 000 кв.м, длина — примерно одна трамвайная остановка. Он будет по-настоящему зеленым: с вишневыми деревьями на крыше, парком во дворе и зимним садом внутри.

Кроме традиционных для ТРК торговли и фудкорта здесь организуют коворкинг площадью 3500 кв.м, подходящий для фрилансеров и предпринимателей. Создатели комплекса обещают оборудовать качественные рабочие места и обеспечить возможность для проведения деловых мероприятий: конференций, тренингов, переговоров. Кроме того, коворкинг будет действовать как образовательная площадка, где проходят выставки, лекции, мастер-классы и т.д.