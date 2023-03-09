Двухлетний иностранец попал в больницу в Петербурге с пробитой головой. Он очень хотел посмотреть на красивую птичку

Несколько часов потребовалось родителям-иностранцам, чтобы решиться вызвать скорую к переломанному двухлетнему сыну в Петербурге.



Ребенка в крайне тяжелом состоянии привезли в детскую городскую больницу № 1 накануне около девяти вечера из квартиры на улице Добровольцев, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 марта. Врачи диагностировали у ребенка серьезные травмы головы, а также гематомы на теле.



Его мать, 36-летняя гражданка Узбекистана, которая находится в России нелегально, по предварительной информации, рассказала, что они были в гостях на улице Котина около двух дня. И на её ребенка упала клетка с попугаем.

