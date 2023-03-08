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    В Петрозаводске два человека погибли, въехав на «Ниве» под стоявшую фуру

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    8 комментариев

    В Петрозаводске на Первомайском проспекте «Шевроле Нива» врезалась в припаркованную фуру. Водитель и пассажирка внедорожника погибли на месте происшествия. Об этом 8 марта сообщает ГИБДД УМВД России по Петрозаводску.

    По предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением, в результате чего машина влетела под прицеп грузовика. Чтобы извлечь погибших из «Нивы», спасателям пришлось разрезать элементы кузова. По факту ДТП проводится проверка.

    Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / «ВКонтакте»
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    На фотографии с места аварии видно, что «Нива» зашла под платформу прицепа примерно до уровня задних сидений. Вероятно, шансов выжить у тех, кто находился в салоне, не было.

    Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / «ВКонтакте»

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    Комментарии 8

    Гость08 Мар 2023 в 20:36
    как прокатились? (С)
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