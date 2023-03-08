В Петрозаводске два человека погибли, въехав на «Ниве» под стоявшую фуру

В Петрозаводске на Первомайском проспекте «Шевроле Нива» врезалась в припаркованную фуру. Водитель и пассажирка внедорожника погибли на месте происшествия. Об этом 8 марта сообщает ГИБДД УМВД России по Петрозаводску.



По предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением, в результате чего машина влетела под прицеп грузовика. Чтобы извлечь погибших из «Нивы», спасателям пришлось разрезать элементы кузова. По факту ДТП проводится проверка.

