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    Капризы на пороге весны: 8 марта петербуржцев испытают ветер, метель и потепление

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    В Международный женский день петербуржцам предстоит пройти испытание капризами погоды. Синоптик Михаил Леус в телеграм-канале сообщил, что 8 марта город окажется под влиянием циклона с запада, который принесёт снег и потепление. Сейчас за окном около пяти градусов ниже нуля, а днём столбик термометра поднимется до нулевой отметки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Северо-Западное УГМС прогнозирует усиление ветра до 17 метров в секунду, метель и сильный снег. На дорогах ожидается сложная обстановка. Об ухудшении погодных условий петербуржцев предупредили и в региональном управлении МЧС — жителям рекомендовали быть предельно внимательными на дорогах.

    Напомним, что с 8 до 15 часов 8 марта в Петербурге действует «желтый» уровень опасности из-за метели, который означает потенциально опасную погоду.

    Зима покидать Петербург пока не собирается. По данным синоптиков, завтра и послезавтра тоже возможен снег, на дорогах будет скользко. В ночь на 10 марта столбик термометра местами опустится до отметки в –18 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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