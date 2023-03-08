Капризы на пороге весны: 8 марта петербуржцев испытают ветер, метель и потепление

В Международный женский день петербуржцам предстоит пройти испытание капризами погоды. Синоптик Михаил Леус в телеграм-канале сообщил, что 8 марта город окажется под влиянием циклона с запада, который принесёт снег и потепление. Сейчас за окном около пяти градусов ниже нуля, а днём столбик термометра поднимется до нулевой отметки.
Северо-Западное УГМС прогнозирует усиление ветра до 17 метров в секунду, метель и сильный снег. На дорогах ожидается сложная обстановка. Об ухудшении погодных условий петербуржцев предупредили и в региональном управлении МЧС — жителям рекомендовали быть предельно внимательными на дорогах.
Напомним, что с 8 до 15 часов 8 марта в Петербурге действует «желтый» уровень опасности из-за метели, который означает потенциально опасную погоду.
Зима покидать Петербург пока не собирается. По данным синоптиков, завтра и послезавтра тоже возможен снег, на дорогах будет скользко. В ночь на 10 марта столбик термометра местами опустится до отметки в –18 градусов.