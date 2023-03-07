    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -12

    0 м/с, штиль

    750мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.46eur80.55

    В Выборгский район вернулось электричество, Приморскому придется подождать

    548
    обсудить

    Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Выборгском районе Петербурга после технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нештатной ситуации. Об этом 7 марта «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

    Восстановительные работы в Приморском пока продолжаются, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на некоторых улицах Выборгского района, а также в районе станции метро «Черная речка» в домах погас свет.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БлэкаутОтключение электричестваПетербург
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close