В Выборгский район вернулось электричество, Приморскому придется подождать

Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Выборгском районе Петербурга после технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нештатной ситуации. Об этом 7 марта «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.



Восстановительные работы в Приморском пока продолжаются, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее «Фонтанка» писала, что на некоторых улицах Выборгского района, а также в районе станции метро «Черная речка» в домах погас свет.