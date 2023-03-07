«Это удивительный кайф». Экс-министр Улюкаев — о жизни после тюрьмы

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта» рассказал о том, чем занимается после освобождения из колонии и как радуется жизни «простого человека».



«Есть интересные стороны новой жизни. Я был то большим начальником, то зэком, а теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф: ходить по улицам и вести себя, как все остальные», — говорит он.



Улюкаев поведал, что сейчас занимает пост главного эксперта Фонда Егора Гайдара и имеет больше свободного времени, которое проводит с близкими.

