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    «Это удивительный кайф». Экс-министр Улюкаев — о жизни после тюрьмы

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    Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта» рассказал о том, чем занимается после освобождения из колонии и как радуется жизни «простого человека».

    «Есть интересные стороны новой жизни. Я был то большим начальником, то зэком, а теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф: ходить по улицам и вести себя, как все остальные», — говорит он.

    Улюкаев поведал, что сейчас занимает пост главного эксперта Фонда Егора Гайдара и имеет больше свободного времени, которое проводит с близкими.

    По мнению Улюкаева, тюрьма — это вызов и возможность разобраться в себе, а главное наказание не в лишении свободы, а в навязанном обществе, к которому со временем все равно привыкаешь. Ему помогала работа в библиотеке.

    «Я библиотекарем работал. У меня в трудовой книжке записи сначала «министр», потом «подсобный рабочий». А сейчас «главный эксперт». У меня в библиотеке было 16 тысяч книг — это 16 тысяч хороших друзей. Я там прочитал больше, чем за предшествующие 30 лет… У меня были сотни читателей. Колония полторы тысячи человек, примерно 500 были записаны в библиотеку, из которых человек сто активных книгочеев. Они приходят — Плутарха им подавай», — рассказывает Улюкаев.

    В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд, — за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания «Заслуженный экономист России».

    Решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева было принято судом в Твери 27 апреля 2022 года. В ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» бывшего чиновника.

    Улюкаев провёл в колонии почти пять лет из восьми назначенных и вышел по УДО. Бывшего министра 12 мая 2022-го увезли из колонии на свободу на его старом Range Rover.

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