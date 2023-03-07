«Это удивительный кайф». Экс-министр Улюкаев — о жизни после тюрьмы

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта» рассказал о том, чем занимается после освобождения из колонии и как радуется жизни «простого человека».
«Есть интересные стороны новой жизни. Я был то большим начальником, то зэком, а теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф: ходить по улицам и вести себя, как все остальные», — говорит он.
Улюкаев поведал, что сейчас занимает пост главного эксперта Фонда Егора Гайдара и имеет больше свободного времени, которое проводит с близкими.
По мнению Улюкаева, тюрьма — это вызов и возможность разобраться в себе, а главное наказание не в лишении свободы, а в навязанном обществе, к которому со временем все равно привыкаешь. Ему помогала работа в библиотеке.
«Я библиотекарем работал. У меня в трудовой книжке записи сначала «министр», потом «подсобный рабочий». А сейчас «главный эксперт». У меня в библиотеке было 16 тысяч книг — это 16 тысяч хороших друзей. Я там прочитал больше, чем за предшествующие 30 лет… У меня были сотни читателей. Колония полторы тысячи человек, примерно 500 были записаны в библиотеку, из которых человек сто активных книгочеев. Они приходят — Плутарха им подавай», — рассказывает Улюкаев.