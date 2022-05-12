Улюкаев уехал из колонии на своём старом «Рендж Ровере»

Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева 12 мая увезли из колонии на свободу на его старом Range Rover, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, автомобиль был указан в последней декларации Улюкаева от 2015 года.
У выхода из колонии строгого режима
Улюкаев провёл в колонии почти пять лет из восьми назначенных и вышел по УДО.
Решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева было принято судом в Твери 27 апреля. В ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» бывшего чиновника.