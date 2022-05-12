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    Улюкаев уехал из колонии на своём старом «Рендж Ровере»

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    16 комментариев

    Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева 12 мая увезли из колонии на свободу на его старом Range Rover, сообщает РИА Новости.

    По данным агентства, автомобиль был указан в последней декларации Улюкаева от 2015 года.

    У выхода из колонии строгого режима № 1 в Тверской области Улюкаева с ночи ждали журналисты. Они заметили там «Мерседес», некоторые предполагали, что именно он подготовлен для бывшего чиновника.

    Улюкаев провёл в колонии почти пять лет из восьми назначенных и вышел по УДО.

    Решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева было принято судом в Твери 27 апреля. В ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» бывшего чиновника.

    В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд — за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания «заслуженный экономист России».

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    Комментарии (16)

    Satyr
    За два ляма зелени можно пятерик и отсидеть... Тем более, уверен, этот кадр сидел не как все.
    Артёm
    Нужны ново-старые министры и депутаты.
    NoName1234
    А почему не на Жигулях???
    Где импортозамещение????
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