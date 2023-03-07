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    Добровольцам начнут выдавать удостоверения ветеранов боевых действий

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    Правительство России утвердило правила выдачи добровольцам удостоверений ветерана боевых действий. Соответствующее постановление 7 марта появилось на сайте.


    «Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции», — говорится в публикации на сайте российского кабмина.

    Выдавать документы будут военкоматы по месту постановки на воинский учет. Удостоверения будут подтверждать статус ветерана боевых действий и права на соответствующие льготы.

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