Добровольцам начнут выдавать удостоверения ветеранов боевых действий

Правительство России утвердило правила выдачи добровольцам удостоверений ветерана боевых действий. Соответствующее постановление 7 марта появилось на сайте.





«Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции», — говорится в публикации на сайте российского кабмина.

Выдавать документы будут военкоматы по месту постановки на воинский учет. Удостоверения будут подтверждать статус ветерана боевых действий и права на соответствующие льготы.

