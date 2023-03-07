На севере Петербурга задержали пенсионера, пристававшего к подросткам. Еще одного рукоблуда ищут

Сотрудникам полиции и СК Выборгского района Петербурга пришлось за сутки разбираться с заявлениями о сексуальном насилии со стороны взрослых в отношении детей. Задержан пенсионер.



О произошедшем в парадной дома на проспекте Луначарского в сентябре 2022 года в СК сообщили лишь 6 марта , стало известно «Фонтанке» 7 марта . Заявители, по предварительной информации, сообщили, что местный 63-летний житель в парадной приставал к двум подросткам 14 и 15 лет.



Сотрудники полиции после проверки заявления задержали подозреваемого и доставили в отдел.

