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    На севере Петербурга задержали пенсионера, пристававшего к подросткам. Еще одного рукоблуда ищут

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    Сотрудникам полиции и СК Выборгского района Петербурга пришлось за сутки разбираться с заявлениями о сексуальном насилии со стороны взрослых в отношении детей. Задержан пенсионер.

    О произошедшем в парадной дома на проспекте Луначарского в сентябре 2022 года в СК сообщили лишь 6 марта, стало известно «Фонтанке» 7 марта. Заявители, по предварительной информации, сообщили, что местный 63-летний житель в парадной приставал к двум подросткам 14 и 15 лет.

    Сотрудники полиции после проверки заявления задержали подозреваемого и доставили в отдел.

    Еще одного педофила ищут в районе после заявления местного жителя. Он сообщил, что его 10-летняя падчерица в доверительном разговоре рассказала о нападении. По предварительной информации, она сообщила, что в январе-феврале возвращалась из школы и во дворах на улице Кустодиева к ней пристал мужчина и совершил развратные действия.

    Ведется поиск рукоблуда.

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