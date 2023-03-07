На севере Петербурга задержали пенсионера, пристававшего к подросткам. Еще одного рукоблуда ищут

Сотрудникам полиции и СК Выборгского района Петербурга пришлось за сутки разбираться с заявлениями о сексуальном насилии со стороны взрослых в отношении детей. Задержан пенсионер.
О произошедшем в парадной дома на проспекте Луначарского в сентябре 2022 года в СК сообщили лишь
Сотрудники полиции после проверки заявления задержали подозреваемого и доставили в отдел.
Еще одного педофила ищут в районе после заявления местного жителя. Он сообщил, что его 10-летняя падчерица в доверительном разговоре рассказала о нападении. По предварительной информации, она сообщила, что в январе-феврале возвращалась из школы и во дворах на улице Кустодиева к ней пристал мужчина и совершил развратные действия.
Ведется поиск рукоблуда.