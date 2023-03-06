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    КАД на развязке с Парашютной пять раз за ночь перекроют в одну сторону

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы в ночь с 9 на 10 марта несколько раз перекроют движение по внутреннему кольцу КАД на севере Петербурга. Транспорт будут останавливать на 15 минут.

    С 1:00 до 1:15, с 2:00 до 2:15, с 3:00 до 3:15, с 4:00 до 4:15 и с 5:00 до 5:15 10 марта на 12-м километре КАД, на развязке с Парашютной улицей, будут полностью перекрывать движение транспорта по внутреннему кольцу, сообщает 6 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут монтировать тепловое укрытие для бетонирования плиты проезжей части.

    Работы ведутся в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД. На развязке с Парашютной возводят примыкание проектируемой автомобильной дороги к аэродрому Левашово. Строит АО «АБЗ-Дорстрой» по заказу ООО «Газпром инвест».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    КАДПетербургПерекрытие движения
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