В Петербурге сотрудник магазина скончался после драки с похитителями продуктов

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на 39-летнего сотрудника магазина, который попытался остановить воришек. Поступок стоил ему жизни. Об этом 6 марта сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Накануне на Дачном проспекте, 33, работник продуктового заметил двух незнакомцев, набивавших карманы. Когда злоумышленники направились к выходу, он попытался их остановить. Началась потасовка, во время которой ему внезапно стало плохо.