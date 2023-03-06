В Петербурге сотрудник магазина скончался после драки с похитителями продуктов

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на 39-летнего сотрудника магазина, который попытался остановить воришек. Поступок стоил ему жизни. Об этом 6 марта сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне на Дачном проспекте, 33, работник продуктового заметил двух незнакомцев, набивавших карманы. Когда злоумышленники направились к выходу, он попытался их остановить. Началась потасовка, во время которой ему внезапно стало плохо.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Прибывшие на место происшествия полицейские нашли остывающее тело: мужчина скончался до приезда скорой. Известно, что погибший родом из сопредельной республики и находится в федеральном розыске на её территории.
В тот же день на Дачном проспекте, 33, задержали двух ранее судимых граждан, одному из них 30 лет, второму — 31. Проблемы с законом для них не новы. Обоих уже судили за кражи.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.