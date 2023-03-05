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    Стрельба на Рубинштейна стала уголовным делом. Пострадали трое

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    Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после променада со стрельбой на улице Рубинштейна в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 марта.

    Стрелявший накануне по живым мишеням успел ранить троих. В Мариинскую больницу увезли 27-летнего гражданина Молдовы и его 24-летнего товарища. Первому пули угодили в спину, плечо и бедро, второму попали в ногу. Также с ранением голени к медикам был доставлен 33-летний житель Красногвардейского района. После оказания необходимой помощи его отпустили приходить в себя дома.

    Оренбуржца с Grand Power TQ 1 поймали на углу Щербакова переулка и набережной Фонтанки. Кроме пистолета, у него нашёлся аэрозольный «Боец».

    Фото: Росгвардия Петербурга
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    «Установлено, что мужчина применил травматический пистолет в ходе конфликта с двумя своими оппонентами. Хулиган выстрелил несколько раз в мужчин, которые впоследствии были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Росгвардия Петербурга

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