Стрельба на Рубинштейна стала уголовным делом. Пострадали трое

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после променада со стрельбой на улице Рубинштейна в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 марта.



Стрелявший накануне по живым мишеням успел ранить троих. В Мариинскую больницу увезли 27-летнего гражданина Молдовы и его 24-летнего товарища. Первому пули угодили в спину, плечо и бедро, второму попали в ногу. Также с ранением голени к медикам был доставлен 33-летний житель Красногвардейского района. После оказания необходимой помощи его отпустили приходить в себя дома.



Оренбуржца с Grand Power TQ 1 поймали на углу Щербакова переулка и набережной Фонтанки. Кроме пистолета, у него нашёлся аэрозольный «Боец».

