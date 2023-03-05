О неадекватном человеке с пистолетом сообщили «Фонтанке» читатели вечером 4 марта. Петербуржец Артем вышел из МДТ в десятом часу вечера. Он уверяет, что слышал выстрелы, а затем полицию. Сотрудницы баров на Рубинштейна рассказали, что какой-то ненормальный ходил и направлял на них свой пистолет.



«Фонтанка» узнала, что пистолет действительно был. По предварительным данным, 29-летний уроженец Оренбурга несколько раз выстрелил из травматического оружия в 27-летнего гражданина Молдовы и его 24-летнего товарища. Первому три пули попали в спину, одна угодила в руку, второй получил ранение в левую ногу. Обоих госпитализировали.

