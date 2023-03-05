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    Вечером на Рубинштейна пьяный оренбуржец устроил стрельбу по живым мишеням

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    О неадекватном человеке с пистолетом сообщили «Фонтанке» читатели вечером 4 марта. Петербуржец Артем вышел из МДТ в десятом часу вечера. Он уверяет, что слышал выстрелы, а затем полицию. Сотрудницы баров на Рубинштейна рассказали, что какой-то ненормальный ходил и направлял на них свой пистолет.

    «Фонтанка» узнала, что пистолет действительно был. По предварительным данным, 29-летний уроженец Оренбурга несколько раз выстрелил из травматического оружия в 27-летнего гражданина Молдовы и его 24-летнего товарища. Первому три пули попали в спину, одна угодила в руку, второй получил ранение в левую ногу. Обоих госпитализировали.

    Действие происходило у дома 5 по улице Рубинштейна, за происходящим наблюдала вся барная улица. Поймали оренбуржца на углу Щербакова переулка и набережной Фонтанки. Доставили бретера в 28 отдел полиции. Вероятно, меры пресечения он будет ждать в камере. На родине подозреваемый был условно судим за грабеж.

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