Девять человек погибли и миллионы оказались в заложниках стихии. В США бушует невиданный шторм с торнадо

В результате сильного шторма и торнадо в США погибли по меньшей мере девять человек, сообщают местные СМИ. Из них трое скончались под обрушившимися деревьями, а несколько человек утонули в потоках воды. Тысячи людей застряли в своих домах после сильного снегопада. Свидетели докладывают о невероятных природных явлениях.
Пассажиры одной машины за одну поездку столкнулись с несколькими природными явлениями, такими, как проливной дождь, град и ураганный ветер. Ветер достигал скорости до 30 метров в секунду, разрушая здания и линии электропередачи. Почти полтора миллиона домов и предприятий остались без электричества в штатах Луизиана, Алабама, Кентукки и в других регионах.
Техас оказался наиболее пострадавшим регионом, поскольку здесь прошло несколько торнадо, которые вырывали деревья, переворачивали автомобили и сносили крыши с домов. Из-за непогоды более 400 авиарейсов были отменены.
Некоторые люди не могут покинуть свои дома, в то время как другие не могут даже выйти из своих поселков. Жители горной части Калифорнии остаются заблокированными из-за прошедшего снегопада и просят о помощи.