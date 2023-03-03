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    В Re:Store заявили, что не имеют данных о прекращении гарантии на Apple в России

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    Mac и iPad продолжат обслуживаться в России. В re:Store заявили, что не собираются прекращать гарантийные обязательства. Об этом 3 марта сообщает РИА Новости.

    «У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети», — цитирует агентство пресс-службу Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.

    О том, что российские авторизованные сервисные центры Apple якобы начали отказывать клиентам в ремонте купленных за рубежом устройств, сообщалось в феврале. Тогда в техподдержке производителя заявили, что со стороны компании подобных распоряжений не было. Сейчас же вновь появились данные о якобы разосланном авторизованным сервисным центрам сообщении о прекращении гарантии на официальные Mac и iPad в России.

    Напомним, что в результате санкций официальные поставки Apple в Россию были остановлены в марте 2022 года. Минпромторг тогда включил продукцию Apple в перечень разрешенной для параллельного импорта.

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