В Re:Store заявили, что не имеют данных о прекращении гарантии на Apple в России

Mac и iPad продолжат обслуживаться в России. В re:Store заявили, что не собираются прекращать гарантийные обязательства. Об этом 3 марта сообщает РИА Новости.



«У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети», — цитирует агентство пресс-службу Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.

О том, что российские авторизованные сервисные центры Apple якобы начали отказывать клиентам в ремонте купленных за рубежом устройств, сообщалось в феврале. Тогда в техподдержке производителя заявили, что со стороны компании подобных распоряжений не было. Сейчас же вновь появились данные о якобы разосланном авторизованным сервисным центрам сообщении о прекращении гарантии на официальные Mac и iPad в России.