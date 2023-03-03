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    Пьяный дебош в салоне чужой машины на Кондратьевском стоил мужчине денег и свободы

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    Калининский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, который прошлой весной забрался в чужую машину и стал пинать стекла. Ремонт встал хозяину более чем в 125 тысяч рублей.

    Инцидент произошел 8 мая 2022 года у дома 85, корпус 1, на Кондратьевском проспекте. В период с 20:00 до 20:30 подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон чужого микроавтобуса Toyota Hiace, забрался на переднее пассажирское сиденье и начал крушить машину, сообщает 3 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина дважды ударил ногами по лобовому стеклу машины и еще два раза — по боковому стеклу передней пассажирской двери. Ущерб в итоге составил 125 800 рублей: в 120 360 рублей обошлись расходники, еще в 5 440 рублей — ремонтные работы.

    Дебошира признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы, а по совокупности с приговором мирового суда от 31 января 2023 года ему назначили 1 год 3 месяца в исправительной колонии общего режима. Также с мужчины взыскали 125 800 рублей компенсации материального ущерба в пользу хозяина побитой машины. Виновника взяли под стражу прямо в зале суда.

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