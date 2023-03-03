Пьяный дебош в салоне чужой машины на Кондратьевском стоил мужчине денег и свободы

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, который прошлой весной забрался в чужую машину и стал пинать стекла. Ремонт встал хозяину более чем в 125 тысяч рублей.



Инцидент произошел 8 мая 2022 года у дома 85, корпус 1, на Кондратьевском проспекте. В период с 20:00 до 20:30 подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон чужого микроавтобуса Toyota Hiace, забрался на переднее пассажирское сиденье и начал крушить машину, сообщает 3 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина дважды ударил ногами по лобовому стеклу машины и еще два раза — по боковому стеклу передней пассажирской двери. Ущерб в итоге составил 125 800 рублей: в 120 360 рублей обошлись расходники, еще в 5 440 рублей — ремонтные работы.